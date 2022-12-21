Kanada’da 2026’dan itibaren bayilerde satılacak olan binek araçların 5’te 1’i, 2035’ten itibaren ise tamamı elektrikli olacak.

Kanada’da 2026’dan itibaren bayilerde satılacak olan binek araçların 5’te 1’i, 2035’ten itibaren ise tamamı elektrikli olacak.

Kanada, sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla binek araçların tamamını elektrikliye dönüştürmeye hazırlanıyor. Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, Kanada’da 2026’dan itibaren bayilerde satılacak olan binek araçların 5’te 1’i, 2035’ten itibaren ise tamamı elektrikli olması hedefleniyor.

Kanada’da 2030 yılına kadar tüm araç satışların yüzde 60’ını elektrikli araçların oluşturması planlanıyor. Yeni düzenlemeye uymayan bayiler, üreticiler veya ithalatçılar ise Kanada Çevre Koruma Yasası uyarınca ceza kesilecek.

Yılın ilk altı ayında, tamamen elektrikli ve hibrit araçların satışları, yeni araç tescillerinin yalnızca yüzde 7,2’sini oluştururken, geçtiğimiz sene ise bu oran yüzde 5,2 olarak gerçekleşmişti.

Resmi olarak 30 Aralık’ta yayınlanması beklenen yasa, hükümetin Nisan 2022’de yayınladığı emisyon azaltma planının ilk büyük düzenlemelerinden biri olacak. Kanada’da binek araçlar, tüm sektörlerdeki tüm karayolu taşımacılığı emisyonlarının yarısını ve Kanada’nın toplam emisyonun yaklaşık 10’da 1’ini oluşturuyor.