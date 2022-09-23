ÇANAKKALE (İHA) – Newfoundlandlı askerlerin anısına yapılan Caribou Anıtı düzenlenen törenle açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Çanakkale şehitleri için Kanada’da açılışı yapılacak olan anıtın, iki ülke insanlarının geçmişlerini yakından tanımalarına, ‘Barış ve dostluk içinde geleceğe bakmalarına’ katkıda bulunacağına inanıyorum” dedi.

ÇANAKKALE (İHA) – Newfoundlandlı askerlerin anısına yapılan Caribou Anıtı düzenlenen törenle açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Çanakkale şehitleri için Kanada’da açılışı yapılacak olan anıtın, iki ülke insanlarının geçmişlerini yakından tanımalarına, ‘Barış ve dostluk içinde geleceğe bakmalarına’ katkıda bulunacağına inanıyorum” dedi.

Çanakkale’de 107 yıl önce Newfoundland Alayı’nın savaşarak hayatlarını kaybeden Newfoundlandlı askerlerin anısına dikilen Caribou Anıtı’nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kanada Gazi İşleri Bakanı Hon Lawrence Macaulay, Kanada Newfoundland ve Labrador Eyaleti Hükümeti Başbakanı Andrew Furey, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve davetliler katıldı.

Kanada Gazi İşleri Bakanı Hon Lawrence Macaulay ile Kanada Newfoundland ve Labrador Eyaleti Hükümeti Başbakanı Andrew Furey tarafından birer konuşma gerçekleştirildi.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Öncelikle sizleri ülkemizde ağırlamaktan ve bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Birinci Dünya Savaşının dönüm noktası olan Çanakkale Savaşlarında dünya tarihinde benzeri olmayan bir mücadele yaşanmış ve bağımsızlık mücadelesi verdiğimiz bu topraklarda pek çok ülkenin de askeri kayıpları olmuştur. Bu savaşlarda Newfoundland askerleri de hayatını kaybetmiştir. Bugün burada savaşta hayatını kaybeden Newfoundland askerlerinin anısına Newfoundland Eyaleti ve Labrador tarafından yaptırılan Caribou Anıtı’nın açılışını yapmak için bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün savaşların sona ermesi sonrasında dile getirdiği ‘Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır’ ifadeleri bizim için de esastır. Caribou Anıtı ve Çanakkale şehitlerimiz için yakında Kanada’da açılışı yapılacak olan anıtın, iki ülke insanlarının geçmişlerini yakından tanımalarına, ‘Barış ve dostluk içinde geleceğe bakmalarına’ katkıda bulunacağına inanıyorum” dedi.

“Ülkelerimiz arasındaki dostluk bağlarının gelişmesinde, bu anıtların katkıda bulunmasını diliyorum”

Bakan Ersoy, konuşmasının devamında ise, “Günümüz dünyasında kültürel alandaki iletişimin, ülkeler arasındaki bağları güçlendirmede en etkili yollardan biri olduğunu görmekteyiz. Kültürel alandaki iletişim; milletleri barış, hoşgörü ve karşılıklı anlayış ile birbirlerine yaklaştırarak dünya barışı için bir platform oluşturmaktadır. Ülkelerimiz arasındaki dostluk bağlarının gelişmesinde, bu anıtların katkıda bulunmasını diliyorum. Sizleri ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti yinelerken, iki ülke ilişkilerinin daha ileri düzeye taşınması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu dile getirmek isterim. Bu duygularla hepinizi saygı ile selamlarım” ifadelerine yer verdi.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından kurdele kesim töreni gerçekleştirildi. Daha sonrasında ise protokol üyeleri tarafından Caribou Anıtı’na çelenkler sunuldu. Çelenk töreninin ardından milli marşlar okundu.

Program anıt mezarlara çiçek konulmasının ardından sona erdi.