Kanada Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Başbakan Justin Trudeau ile harcamalar konusunda yaşadığı anlaşmazlığın ardından istifa etti.

Kanada’da siyasi kriz patlak verdi. Kanada Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Başbakan Justin Trudeau ile harcamalar konusunda yaşadığı anlaşmazlığın ardından istifa etti. Freeland, yayınladığı istifa mektubunda, Trudeau’nun geçtiğimiz cuma günü yaptıkları görüşmede kendisinden artık Maliye Bakanı olarak görev yapmamasını istediğini ve kabineden başka bir görev teklif ettiğini açıkladı. Freeland, “Derinlemesine düşündüğümde tek dürüst ve uygulanabilir yolun kabineden istifa etmek olduğu sonucuna vardım. Bir bakanın etkili olabilmesi için başbakan adına onun tam güvenine sahip olarak konuşması gerekir. Artık bu güvene ve beraberinde gelen yetkiye sahip olmadığımı açıkça belirttiniz. Geçtiğimiz haftalarda Kanada için en iyi yolun ne olduğu konusunda sizinle fikir ayrılığına düştük” dedi.

Trudeau ve Freeland’in ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından Kanada’ya yüzde 25’lik gümrük vergisi getirmesine karşı alınacak önlemler konusunda anlaşmazlık yaşadığı belirtildi.