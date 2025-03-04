Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD’den ithal edilen 21 milyar dolar değerindeki mallara derhal, 106 milyar dolar değerindeki mallara ise 21 gün içinde yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını belirterek, Trump’ın gümrük vergisi kararını, "Çok aptalca bir şey" olarak nitelendirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD’nin Kanada’dan ithal edilen ham petrol gibi enerji ürünlerine yüzde 10 diğer ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasının ardından basın toplantısı düzenledi. Trudeau, Trump’ın Kanada’ya karşı ticaret savaşı başlattığını belirterek, "Biz Kanadalılar makulüzdür ve kibarızdır, ancak ülkemiz ve ülkemizdeki herkesin refahı söz konusu olduğunda mücadeleden geri adım atmayacağız" dedi.

Trudeau, hükümetinin misilleme olarak ABD’den ithal edilen 21 milyar dolar değerindeki mallara derhal, 106 milyar dolar değerindeki mallara ise 21 gün içinde yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Kanada’nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde ve ABD-Meksika-Kanada serbest ticaret anlaşması USMCA aracılığıyla ABD’nin "yasadışı eylemlerine" meydan okuyacağını ifade eden Trudeau, "Ancak bu arada, vergiler ABD vergileri geri çekene kadar yürürlükte kalacak" dedi.

ABD’liler seslenen Trudeau, Trump yönetiminin "her şeyden önce ABD’li ailelere zarar verecek bir ticaret savaşı başlatmayı seçtiğini" belirterek, "Bugün bu vergiler için kesinlikle hiçbir gerekçe ya da ihtiyaç yok" dedi.

Kanada’nın ABD sınırından fentanil akışını durdurmak için yeterince çaba göstermediğine karşı çıkan Trudeau, hükümetinin sınır güvenliğini güçlendirdiğini vurguladı. Trudeau, "Donald, seninle birlikte çalıştığımız sekiz yılı aşkın süre içinde büyük işler başardık. Her iki ülkede de rekor düzeyde istihdam ve büyüme oluşturan tarihi bir anlaşma imzaladık. Dünya sahnesinde birlikte büyük işler başardık ve şimdi çok belirsiz ve zorlu bir dünyada Kuzey Amerikalılar için daha da fazla refah sağlamak için birlikte çalışmalıyız" dedi.

"Biz iki dostun kavga etmesi tam da dünyadaki rakiplerimizin görmek istediği şey"

Wall Street Journal’ın Trump’ın gümrük vergileri ile ilgili haberine değinen Trudeau, "Wall Street Journal ile aynı fikirde olmak gibi bir alışkanlığım yok ama Donald, çok zeki bir adam olmana rağmen bunun çok aptalca bir şey olduğuna işaret ediyorlar. Biz iki dostun kavga etmesi tam da dünyadaki rakiplerimizin görmek istediği şey" dedi.

"Bu zor olacak"

Hükümetinin Kanada-ABD ticaret savaşı sırasında işçilere ve işletmelere yardımcı olacağını söyleyen Trudeau, "Lafı dolandırmayacağım, hepimiz birlikte hareket edecek olsak da bu zor olacak. ABD ticaret savaşı Kanada ekonomisine zarar verecek, hepimize zarar verecek. Hükümetimizin yapması gereken şey, kimsenin aç kalmamasını sağlamak" dedi.

"Biz asla 51’inci eyalet olmayacağız"

Trump’ın Kanada’ya yönelik gümrük vergilerini haklı göstermek için fentanil kaçakçılığı bahanesini kullandığını söyleyen Trudeau, Trump’ın gümrük vergilerinin ardındaki gerçek motivasyonun farklı bir şey olduğunu belirterek, "Aslında Trump’ın defalarca söylediği bir şeye geri dönmemiz gerekiyor: Kanada ekonomisinin tamamen çökmesini istiyor çünkü bu bizi ilhak etmesini kolaylaştıracak" dedi.

Trudeau, "Öncelikle böyle bir şey asla olmayacak. Biz asla 51’inci eyalet olmayacağız. Ama evet, Kanada ekonomisine zarar verebilir ama ABD’li ailelerin de yakında öğreneceği gibi, bu sınırın her iki tarafındaki insanlara zarar verecek" dedi.