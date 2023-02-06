Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada’nın merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye’ye yardım sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada’nın merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye’ye yardım sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Kanada, Türkiye ve Suriye’ye yardım sağlamaya hazır olduklarını açıkladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye’den gelen raporların ve görüntülerin yıkıcı olduğunu belirterek, “Kanada yardım sağlamaya hazır. Düşüncelerimiz ve kalbimiz bu büyük depremden etkilenen herkesle ve sevdiklerini kaybedenlerle" dedi.

Muhafazakar Parti ise, Kanadalıların ve Kanada hükümetinin yardım sağlamak için her türlü çabayı desteklediklerini duyurdu. Yeni Demokratik Parti Milletvekili Heather McPherson, federal hükümeti anında insani destek göndermeye çağırdı.

Depremler nedeniyle Türkiye’de bin 651 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 119 kişi de yaralandı. Suriye’de ise 593 kişi hayatını kaybederken, bin 411 kişinin de yaralandığı bildirildi.