Erzurum Atatürk Üniversitesinde okuyan Adanalı Göznur, depremde yaralananlar için kan bağışı bulunmaya gittiği Kızılay Kan Merkezi’nde Adana’da ki evinin depremde yıkıldığını öğrendi.

Erzurum Atatürk Üniversitesinde okuyan Adanalı Göznur, depremde yaralananlar için kan bağışı bulunmaya gittiği Kızılay Kan Merkezi’nde Adana’da ki evinin depremde yıkıldığını öğrendi.

Erzurum Atatürk Üniversitesinde okuyan Adanalı Göznur, depremde yaralananlara kan bağışında bulunmak için arkadaşlarıyla Erzurum Kızılay Kan Merkezine gitti. Kan vermek için sıra bekleyen Göznur, depremde Adana’da ailesinin yaşadığı evinin yıkıldığı haberini aldı. Gözyaşlarını tutamayan Göznur’u merkezde görevli personeller sakinleştirmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonrasında aileye telefonla ulaşan personel ekibi Göznur’u annesiyle konuşturdu.

Telefonla konuşurken gözyaşlarını tutamayan üniversite öğrencisi Göznur, annesine “Anne evimize bir şey oldu mu? Çok mu kötü, yıkıldı mı? Bir şey oldu dediler bana” diyerek ağlamaya devam etti.

Annesinin kızına “Bir şeyimiz yok, hepimiz iyiyiz” demesi üzerine üniversite öğrencisi Göznur, güçlükle sakinleşebildi.