Türk Kızılay’ın Kocaeli şubesinde 14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü’nde kent merkezinde yeni kan alma noktası açılıyor. Açılış gününde vatandaşları teşvik etmek ve farkındalığı artırmak için tüm kan bağışı yapan gönüllülere eşofman ve tişört hediye edilecek.

Alınan bilgiye göre, 157’nci kuruluş yılını kutlayan Türk Kızılay, Kocaeli’de cumartesi günü yeni kan alma noktasının açılışını yapacak. Milli İrade Meydanı’nda metro hattı istasyon çalışmaları nedeniyle kaldırılmak zorunda kalan Anıtpark’taki Kızılay kan alma noktası, Kent Meydanı’ndaki yeni yerine taşınıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan yeni kan alma noktası, cumartesi günü saat 11.00’de gönüllü kan bağışçılarını kabul etmeye başlayacak.

Dünya Kan Bağışçıları Günü’nde hizmete girecek olan yeni hizmet noktasında kan bağışı konusunda farkındalık oluşturacak ve halkı teşvik edecek etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar için oyun alanlarının oluşturulacağı açılış gününde kan bağışında bulunan 2 bin kişiye de eşofman altı ve tişört hediye edilecek. Kızılay, düzenli olarak kan bağışında bulunan gönüllülerine de aynı gün saat 16.00 ile 18.00 arasında altın, gümüş ve bronz madalya ile plaket takdim edecek.

"Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum"

Türk Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, "157 yıl önce bugün 1868’de bu iyilik çınarı, bir grup gönüllü doktor ve asker tarafından kuruldu. Bugün Türk Kızılay olarak bölgenin en büyük insani yardım kurumu olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türk Kızılay olarak nerede insan ıstırabı olsa, acısı olan topluluk olsa onların yaralarını sarmaya o bölgede faaliyetlerimizi göstermeye devam ediyoruz. Tabii ki bunu kıymeti bağışçılarımızın desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Bu iyilik çınarını sulayan, besleyen bağışçılarımıza da teşekkürü borç biliyorum" dedi.

Kan bağışı yapan 2 bin kişiye eşofman ve tişört hediye edilecek

Yeni kan alma noktasının açılışıyla ilgili de bilgi veren İbrahim Pay, "14 Haziran’da Dünya Kan Bağışçıları Günü’nde Kent Meydanı’nda günü şenlendirmek, neşelendirmek, tanıtmak ve kan bağışını kentimizde yaymak amacıyla organizasyon yapacağız. ‘Sporla Güçlen, Kanınla Umut Ol. Harekete Geç, Hayat Kurtar’ sloganımızla vatandaşlarımıza sağlıklı ve zinde olmalarını, sonrasında da kan bağışında bulunarak hayat kurtarmalarını söylüyoruz. Bunu teşvik etmek için de 14 Haziran’a özel kan bağışında bulunan hemşerilerimize teşekkür hediyemiz olacak, alt eşofman ve tişört. Bunu da hatıra olarak kendilerine takdim edeceğiz. Günün önemine binaen bir hatıra olacak. Vatandaşlarımız çocuklarını alıp Kent Merkezi’ne gelsinler. Oyun alanımızda çocuklarımız oynasın, kendileri de kan bağışında bulunsunlar. Güzel bir organizasyon olmasını diliyorum. Yeni mekanımız Yeni Cuma tramvay durağının yan yola bakan kısmında. Durağın diğer yanı Kent Meydanı. Etkinliğimizi 14 Haziran Cumartesi günü saat 11.00 ile 21.00 arasında Kent Meydanı’nda yapacağız. Bu organizasyonla da yeni mekanımızı kullanıma açmış olacağız ve kan bağışı kabulüne başlayacağız" diye konuştu.

"Yaz sıcakları ve tatile gitme nedeniyle bağışlar düşüyor"

18-65 yaş aralığındaki sağlıklı her bireyin kan verebileceğinin altını çizen Türk Kızılay Kocaeli İl Başkanı İbrahim Pay, kışın hastalıkların arttığı dönem ile yazın sıcakların yükseldiği ve vatandaşların tatile gittiği dönemlerde kan bağışının düştüğünü söyledi. Pay, "Kan bağışında 2 kritik dönemimiz oluyor. Biri kışın hastalıkların, gribal enfeksiyonların çoğaldığı dönem. Diğeri de yazın sıcaklığın arttığı, insanların şehir merkezinden uzaklaşıp tatile gittiği dönem. Bu dönemlerde kan bağışı sayılarımız maalesef düşüyor. Cumartesi günü yapacağımız etkinlik de bunun için önemli. Önümüzdeki bir aylık boyunca kan ihtiyacını stoklayabilirsek bizim için güzel olacak. Cumartesi günü tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. 18-65 yaş arasında her sağlıklı birey kan bağışında bulunabilir" şeklinde konuştu.

İlçelerde kan bağış noktaları aralıksız çalışıyor

Son olarak kent genelindeki kan bağışı noktalarını ve çalışma saatlerini hatırlatan Pay, "Yahya Kaptan’daki merkezimiz haftanın 7 günü 16.30’da kadar açık. Gebze Meydan’da da 7 gün boyunca 16.30’a kadar kan alma noktamız çalışıyor. Diğer ilçelerimizde de haftanın belirli günlerinde periyodik olarak kan bağışı alıyoruz. Vatandaşlarımız telefonumuzu arayıp bilgi alabilirler" ifadelerini kullandı.