Kış mevsiminin girmesiyle kan bağışında azalma olunca Türk Kızılay’ının kan talebine duyarsız kalmayan Malatya’da spor camiası, bir günde 100’e yakın ünite kan bağışında bulundular.

Kış mevsiminin girmesiyle kan bağışında azalma olunca Türk Kızılay’ının kan talebine duyarsız kalmayan Malatya’da spor camiası, bir günde 100’e yakın ünite kan bağışında bulundular.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Birimi ile Yeşilyurt İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen programla Türk Kızılay’a 100’e yakın ünite kan bağışı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, ilçe müdürleri, şube müdürleri ve personeller ile sporcuların iştirak ettiği kan bağışı zaman zaman tekrarlanacak.

Türk Kızılayı Malatya Şubesi yetkilileri, kan’ın sürekli ihtiyaç olduğunu hatırlatıp, zaman zaman kurum ve kuruluşlara böyle organizeler yaptıklarını kaydettiler.