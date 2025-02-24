Yüksek karbonhidrat içeren besinlerin tek başına tüketildiğinde kan şekerini zirveye çıkardığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, "Aşırı yorgunluk, yoğun susama ve bulanık görme belirtilerine dikkat edin. Kan şekeri dengesizliği böbrek ile kalbe zarar verir" uyarısında bulundu.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, günlük beslenme alışkanlıklarının kan şekerinin ani yükselmesine ve ardından hızla düşmesine neden olduğunu söyledi.

Özellikle tatlı, makarna ve muz gibi yüksek karbonhidrat içeren besinlerin tek başına tüketildiğinde kan şekerini bir anda zirveye çıkardığını aktaran Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, "Karbonhidratlar hızla glukoza dönüşür ve kana karışır. Vücut, bu dalgalanmaları dengelemek için insülin hormonu salgılar. Ancak aşırı şeker yüklemesi vücutta yağ depolanmasına ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Karın bölgesinde yağlanmaya neden oluyor

Diyabet hastalarını da ani kan şekeri yükselmelerine karşı uyaran Dyt. Gamze Çakaloğlu, şunları kaydetti:

"Aşırı yorgunluk, yoğun susama, bulanık görme gibi belirtilerle kendini gösterir. Daha ileri vakalarda, vücut enerji ihtiyacını karşılamak için yağ yakmaya başlar ve keton cisimleri üretir. Ketonlar fazlaca biriktiğinde, kan asidik hale gelir ve böbrekler ile kalbe zarar verebilir. Sağlıklı bireylerde de sürekli yüksek kan şekeri seviyeleri damar sağlığına zarar vererek yüksek tansiyon riskini artırır. Ayrıca, insülinin fazla salgılanması vücudu yağ depolamaya yönlendirerek kilo alımına neden olur. Özellikle karın bölgesinde yağlanma en sık karşılaşılan problemlerden biridir."

Fazla insülinin gizli tehlikeleri

İnsülinin, kan şekerini düşürerek hücrelerin enerjiye ulaşmasını sağladığını ve aşırı salgılanmasının vücuda zarar verdiğini aktaran Dyt. Gamze Çakaloğlu, "Sürekli yüksek insülin seviyeleri zamanla insülin direncine yol açarak hücrelerin insüline duyarsız hale gelmesine sebep olur. Bu durum pankreası daha fazla insülin üretmeye zorlar ve sonunda tip 2 diyabet riskini artırır" dedi.

Dyt. Çakaloğlu, fazla insülinin vücuda zararlarını şöyle sıraladı:

"Vücut, fazla glukozu yağa çevirerek depolar, özellikle karın bölgesinde yağlanmaya sebep olur. Aşırı insülin, kan şekerini normalden fazla düşürerek baş dönmesi, terleme, sinirlilik, bulanık görme ve bayılma gibi ciddi problemlere neden olabilir. Uzun süreli yüksek insülin seviyeleri damar sertliğine ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarır."

Kan şekeri dengesini sağlamanın yolları

Dyt. Çakaloğlu, kan şekerini dengelemenin yollarını anlatarak, "Karbonhidratların kan şekerini hızla yükseltmesini önlemek için lif, protein veya sağlıklı yağlarla birlikte tüketin. Lif, kan şekerini dengeleyen en önemli faktörlerden biri. Günlük önerilen 14 gram lif tüketimine ulaşmak için yulaf, keten tohumu ve tam tahıllı gıdalara yer verin. Sebze ve meyveleri kabuklarıyla tüketin. İşlenmiş gıdalar yerine doğal besinleri tercih edin. Egzersiz, kasların kandaki glukozu insülin olmadan kullanmasını sağlayarak kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Günde en az 60 dakika yürüyüş yapın. Beslenme konusunda aşırıya kaçmadan, sürdürülebilir bir denge kurun" ifadelerini kullandı.