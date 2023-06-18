İzmir Bayraklı’da 3’ü kadın 4 Türkmenistan uyruklu kişi, bir evde cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulundu. Şüpheli şahsı ekipler tarafından yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir’in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi 1594/13 Sokak No 20’de bulunan bir evde hepsi Türkmenistan uyruklu G.H., L.G., L.G. isimli 3 kadın ve R. isimli bir erkeğin cesedi bulundu. Açıklamada, cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Derin dondurucuda bulundular

Şahısların İstanbul’da yaşayan tanıdıklarının kendilerine ulaşamaması üzerine ihbarda bulunduğu ve 4 kişinin de cesedinin parçalanarak derin dondurucuya konulduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.