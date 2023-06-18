İzmir Bayraklı’da 3’ü kadın 4 Türkmenistan uyruklu kişi, bir evde cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulundu. Şüpheli şahsı ekipler tarafından yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir’in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi 1594/13 Sokak No 20’de bulunan bir evde hepsi Türkmenistan uyruklu G.H., L.G., L.G. isimli 3 kadın ve R. isimli bir erkeğin cesedi bulundu. Açıklamada, cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Derin dondurucuda bulundular

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Şahısların İstanbul’da yaşayan tanıdıklarının kendilerine ulaşamaması üzerine ihbarda bulunduğu ve 4 kişinin de cesedinin parçalanarak derin dondurucuya konulduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.