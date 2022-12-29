Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde, yapılan titiz çalışmalar sonucunda ‘kan gütme saikiyle adam öldürme’ suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şüpheli, Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Köyden adeta esrar fışkırdı: Her yere esrar gizlenmiş

Köyden adeta esrar fışkırdı: Her yere esrar gizlenmiş

Diyarbakır’da kan davalısını öldüren ve 12 yıl 6 ay cezası olan firari hükümlü H.A., yapılan operasyonla yakalandı.

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