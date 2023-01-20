SAMSUN (İHA) – Samsun’da kan bağışlayan taraftarlara Samsunspor atkısı ve maç bileti hediye edildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun’da kan bağışlayan taraftarlara Samsunspor atkısı ve maç bileti hediye edildi.

20 Ocak 1989’da deplasmana giden Samsunspor otobüsü kaza yağmış, 3 futbolcu, 1 teknik direktör ve 1 şoför hayatını kaybetmişti. Kazanın 34. yıldönümünde Türk Kızılayı tarafından Bu Kan Sizi Unutur Mu etkinliği düzenlendi. 10 gün boyunca sürecek etkinlik ile kan bağışında bulunacak kişilere Samsunspor atkısı ve Samsunspor-Erzurumspor maçının bileti hediye edilecek.

Kan bağışı etkinliği hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Samsun Şubesi Doktorlarından Dursun Bektaş, “Türk Kızılayı olarak Samsunspor taraftarıyla birlikte 20 Ocak 1989 tarihindeki kazada hayatını kaybeden sporcularımızı anmak adına ’Bu kan seni unutur mu’ kampanyası adı altında tüm Samsun’lu ve Samsunspor’lu vatandaşlarımızı 20 Ocak tarihinde Cumhuriyet Meydanı’nda, Çiftlik Caddesi’nde ve Atakum ilçesindeki kan bağış noktalarında, kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. 20 ve 30 Ocak tarihleri arasında kan bağışımız devam edecek. Kan bağışı yapan bağışçılarımıza 1 adet Samsunspor-Erzurumspor futbol maçı için bileti veriyoruz. Yanında birde Samsunspor atkısı hediye ediyoruz” dedi.

Kan bağışına destek veren vatandaşlar ise kan vermenin herkes için görev kabul edilmesi gerektiğini ve düzenli kan bağışçısı olmanın birçok kişiye yaşama şansı tanıyabileceğini ifade ettiler.

Kampanya çerçevesinde 20-30 tarihleri arasında kan bağışlayacak vatandaşlara Samsunspor atkısı ve maç bileti hediye edilecek.