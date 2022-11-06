Samsun’da kurumsal kan bağışçısı okul olan ve Türkiye’de rekorlar kıran Baruthane Ortaokulu, bu sene de kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören kampanyada yüzlerce kişi kan vermek için sıraya girdi.

Samsun’da kurumsal kan bağışçısı okul olan ve Türkiye’de rekorlar kıran Baruthane Ortaokulu, bu sene de kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören kampanyada yüzlerce kişi kan vermek için sıraya girdi.

Geleneksel haline getirdiği kan bağışı kampanyalarıyla takdir toplayan İlkadım ilçesindeki Baruthane Ortaokulu, bu yıl da kampanya düzenledi. 2017 yılında 405 ünite, 2018 yılında 905 ünite, 2019 yılında bin 549 ünite, 2020 yılında 353 ünite, 2021 yılında ise bin 411 ünite kan bağışı toplayarak Türkiye rekoru kıran okul, yeni bir rekora imza atmak için kolları sıvadı. 7’den 70’e herkesin yoğun ilgi gösterdiği kan bağış etkinliğine yüzlerce kişi katıldı. Okulun bahçesinde erken saatte kurulan bağış çadırlarına gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kan vermek için sıraya giren Samsun halkı, bağış öncesi sağlık kontrolünden geçirildi. Türk Kızılay Samsun Şubesi tarafından Kızılay çalışanları ve halka ikramlar da sunuldu.

Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, "Kan acil değil sürekli olan bir ihtiyaçtır. Sağlık kuruluşlarında tedavi gören insanların tedavi süreçlerinde kan bileşenlerine ihtiyaçları olduğunda bunun karşılanmasındaki yegane kaynak gönüllü ve düzenli kan bağışlarıdır. Bu manada biz Baruthane Ortaokulu’yla uzun yıllardır okul bünyesinde öğrencilere sorumluluk vererek onların kendi velilerini, yakın çevrelerini kan bağışı konusunda bilgilendirip onları kan bağışına davet eden bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayı uzun yıllardır gerçekleştirmekteyiz. Bugün yine Baruthane Ortaokulu bünyesinde oluşturmuş olduğumuz kan bağışı alanlarıyla etkinliğimizi gerçekleştirmekteyiz. Bu çalışmada öğrenciler bire bir yakın çevrelerine ulaştılar ve her öğrenci burada kendi bulduğu gönüllü kan verecek kişilerin kayıtlarını tutuyorlar. Tabii burada öğrencilere sorumluluk vermek hem geleceğin bağışçıları olma noktasında hem de kan bağışının önemini bu yaşlarda kavrayıp topluma aktarma konusunda bizlere olan desteklerinden dolayı biz müteşekkiriz. Biz benzer çalışmaları yine farklı okullarımızda gerçekleştiriyoruz ama Baruthane Ortaokulu bu zamana kadar en fazla kan bağışı aldığımız okul olaraktan yine ön sıralardaki çalışmalarını devam ettiriyor. Baruthane Ortaokulu bizim kurumsal kan bağışçısı olan okulumuzdur. Bu yapmış olduğu çalışmalardan ötürü de kendilerini zaten kurumsal madalyayla ödüllendirdiğimiz bir okulumuzdur. 18-65 yaş aralığında sağlık problemi olmayan 50 yaşın üzerindeki her bağışçımız Kızılay’ın kan bağış noktalarına resmi kimlik belgeleriyle kan bağışı için başvurabilir. Erkekler 3’er aylık periyotlarla yılda 4 defa, kadınlar 4’er aylık periyotlarla yılda 3 defa kan bağışı yapabilirler. Burada önemli olan kimin ne zaman, nerede, ne kadar kana ihtiyacı olacağını bilemiyoruz ama bildiğimiz bir şey var o da birilerinin bir yerlerde kana ihtiyacı olduğu. Bu ihtiyacın sorun yaşanmadan karşılanabilmesi de ancak yapılacak gönüllü ve düzenli bağışlarla mümkündür. Biz bütün vatandaşlarımızı uygun oldukları vakitlerde Kızılay’ın bağış noktalarında gönüllü ve düzenli kan bağışçısı olmaya, aynı zamanda uygun olanları da kök hücre bağışçısı olmaya davet ediyoruz" dedi.

5. sınıf öğrencisi Ela Nur, “Baruthane Ortaokulu’nda okuduğum için çok mutluyum. Okulumuz Türkiye’nin en büyük kan bağışı organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Arkadaşlarım buraya ailelerini getirerek burayı bir panayır havasına getirdi. Arkadaşlarımın ikna ettiği insanlar sayesinde bir sürü kan bağışçısı oldu. Ben şu ana kadar 5 kişiyi getirdim ama 30 kadar kişiyi getirmeyi planlıyorum. Aynı zamanda okulda Kızılay kulübümüz var. Kan bağışı etkinliğinden bir gün önce aramaya başladık ve insanları buraya davet ettik" diye konuştu.

Öğrenci velisi Coşkun Yolaydın, "Baruthane Ortaokulu olarak gerçekten müdürümüz Süleyman Bey’in kontrolünde mükemmel bir organizasyona eşlik ediyoruz. Bu organizasyonda tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biz buraya kızımla beraber geldik. 5-6 yıldır çevremizdeki duyarlı arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Onlar da sağ olsunlar duyarlı bir şekilde katılımlarını sağladılar. Tüm vatandaşlarımızı bugün akşam 8’e kadar buraya davet ediyoruz. Gelirlerse onlar da 3 kişiye can vermiş olurlar" şeklinde konuştu.

Kan bağışı kampanyası akşam saatlerine kadar devam edecek.