Süleymanpaşa Belediyesi ve Kızılay Tekirdağ Şubesi işbirliği ile üniversite öğrencilerine yönelik kan bağışı kampanyası düzenlendi. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de kampanyaya destek verdi.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Kızılay Tekirdağ Şubesi işbirliği ile üniversite öğrencilerine yönelik kan bağışı kampanyası düzenlendi. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de kampanyaya destek verdi.

Değirmenaltı Mahallesi’nde, Namık Kemal Üniversitesi karşısında bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına üniversite öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda öğrenci, gün boyu süren etkinlikte kan bağışı yaparak kampanyaya destek oldu.

Kızılay Tekirdağ Şubesi gönüllüleri, Ahmet Erensoy Gençlik Merkezinden faydalanan üniversite öğrencilerine gün boyunca bilgilendirmede bulunarak hem Kızılay’ın çalışmalarını hem de kan bağışının fiziksel ve ruhsal faydalarını üniversite gençliği ile paylaştılar.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de Ahmet Erensoy Gençlik Merkezine gelerek etkinliğe katkı verdi. Yüksel, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ve içeriklerle de kan bağışı yapmak isteyen herkesi kampanyaya katılmaya davet etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerimize yönelik olarak Kızılay Tekirdağ şubemizle birlikte kan bağışı farkındalığı oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize katkıda bulunmak için Ahmet Erensoy Gençlik Merkezimizde öğrenci kardeşlerimizle ve Kızılay gönüllülerimizle bir araya geldik. Kan bağışı biz sağlıklı bireyler için sadece 15 dakikalık bir süreç. Ancak bir başkası için bir ömür anlamına gelebilir. Bu vesileyle bir kez daha Kızılay’ın fedakâr çabalarına şükranlarımızı sunuyor, kan bağışının hayat kurtaracağını hatırlatarak tüm hemşehrilerimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.