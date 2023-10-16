Antalya’nın Elmalı ilçesinde freni boşalan su tankeri iki iş yerine daldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Camiatik Mahallesi Hanönü Caddesi’nde meydana geldi. Belediyeye ait su tankerinin sabah saatlerinde su takviyesi yaparken freni boşaldı. Kontrolden çıkan tanker iki iş yerine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle dükkanlarda ve kamyonda maddi hasar oluşurken, kazada şans ölen ya da yaralanan olmadı. Kamyon iş makinesiyle çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.