Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Pancar Sokakta Zeki Kılınç idaresindeki 27 AAY 757 plakalı kamyon sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ölez’e (85) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı kadın ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olması nedeniyle ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.