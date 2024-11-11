Hatay’da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Antakya çevre yolu Kuzeytepe Mahallesi kavşağında yaşandı. A.V. idaresindeki 31 ALU 34 plakalı Ford marka kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen 67 yaşındaki M.A.V. adlı erkek şahsa çarptı. Kaza yerinde hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: iha