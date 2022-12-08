Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kuşadası - Söke karayolu üzerinde bulunan bir hafriyat döküm yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail E. (51), yönetimindeki kamyon, yükünü boşaltıp şantiyeyi terk ettiği sırada Nurettin Kocakaya’ya (53) çarptı. Kamyonun lastikleri arasında ezilen Kocakaya, kanlar içerisinde yere yığıldı. Arkadaşları tarafından fark edilen Nurettin Kocakaya, olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır şekilde yaralanan Kocakaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay yeri inceleme çalışmaları ardından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.