Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza Aydın-Denizli karayolu Durasıllı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 09 ZC 154 plakalı motosiklet karayolunda ilerlediği sırada çarpıştığı kamyonun altına girdi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi kamyonun altında gerçekleştirilen sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde motosikleti ile kamyonun altına giren sürücü ağır şekilde yaralandı.

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