Konya’da seyir halindeki hafriyat kamyonunun açık kalan damperi, trafik yönlendirme ve bilgilendirme ekranına çarptı.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ereğli Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli Yolu Çaddesi istikametinde sanayi istikametine seyir halinde olan R.Y. idaresindeki hafriyat kamyonunun damperi henüz bilinmeyen bir sebeple açıldı. Damperinin açık olduğunu fark etmeyen kamyon şoförü, trafik yönlendirme ve bilgilendirme ekranına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ekran direkleri yerinden sökülerek devrildi. Kamyon sürücüsü R.Y., çarpışmanın şiddetiyle kazayı hafif yaralı olarak atlattı.