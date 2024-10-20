Sakarya’nın Pamukova ilçesinde iş yerinden kamyonlarda kullanılan buzdolabı, akü, şarj dinamosu gibi elektronik eşyalar çalan iki hırsız, jandarma ekiplerince yakalandı.

Park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı Park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı

Turgutlu Mahallesi’nde 18 Ekim günü meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı. İş yerinden 4 adet araç lastiği, 1 adet kamyon yatak altı buzdolabı, 8 adet kamyon şarj dinamosu, 4 adet akü 6 adet marş dinamosu, 2 adet takograf cihazı çalındığı tespitini yapan ekipler, hususa ilişkin C.G. (38) ve A.D. (53) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha