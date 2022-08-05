Kaza, Boztepe Çatalkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ü. idaresindeki tomruk yüklü kamyon, yokuş inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü kamyon içinden çıkartarak güvenli bölgeye alırken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan kamyon sürücüsünün telefonunu elinden bırakmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

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