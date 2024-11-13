Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Meydankapı yolunda yaşandı. Mehmet Salih Güvenç’in kullandığı 63 AG 658 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 12 AE 903 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Salih Güvenç hayatını kaybederken aynı araçtaki Zübeyir G. ve yabancı uyruklu Muhammed El H. ise yaralandı.

Yaralıların tedavisi hastanede sürdürülürken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.