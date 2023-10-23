Konya’nın Beyşehir ilçesinde kamyonla çarpışan traktör iki parçaya bölündü. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Konya-Hüyük karayolunun Yenidoğan-Karaali mahalleleri kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K. idaresindeki 42 BLT 30 plakalı traktör, kavşağa geldiğinde sürücüsü öğrenilemeyen 42 DK 283 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada traktör iki parçaya bölünüp ön motor kısmı kamyonun altında kaldı. Kazada parçalanan traktörün sürücüsü İsmail K. ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.