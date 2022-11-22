Yaralı İbrahim Adar Korkuteli, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ardından Antalya’ya sevk edildi.

Kaza, Korkuteli-Bucak karayolu 3. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli istikametinden Bucak istikametine giden İbrahim Adar (66) idaresindeki 26 NE 384 Plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Mehmet Eğriboyun (59) idaresindeki 07 TB 464 Plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Adar yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.