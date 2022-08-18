Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Konya yönüne giden Ramazan Y. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, tali yoldan karayoluna kontrolsüz şekilde çıkan Mehmet E. yönetimindeki 27 ADD 237 plakalı domates yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.