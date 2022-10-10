Ankara’da bir kamyonetin kasasından fırlayan lastik parçası, kamyonun arkasında seyir halinde devam eden bir aracın önüne düştü. Olası bir felaketin eşiğinden dönülen o anlar ise kameraya yansıdı.

Ankara’da bir kamyonetin kasasından fırlayan lastik parçası, kamyonun arkasında seyir halinde devam eden bir aracın önüne düştü. Olası bir felaketin eşiğinden dönülen o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, Ankara-Samsun karayolu Elmadağ mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonetin kasasından fırlayan lastik parçası arkadan gelen bir otomobilin önüne düştü. Facianın eşiğinden kıl payıyla dönülen o anlar ise araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.