Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde polislerin önüne alkol şişesi atıp, ’dur’ ihtarına uymayan sürücüye 13 bin TL cezai işlem uygulandı, kamyonet trafikten men edildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ses sistemi ve abartı egzozla çevreyi rahatsız eden, alkollü şekilde araç kullanıp trafiği tehlikeye sokan, eksik evrak ve sürücü belgesiz araç kullananlara yönelik denetimlerini sürdürdü. Denetim yapan polisler bir kamyonetten alkol şişesinin dışarı atıldığını görmeleri üzerine sürücüye ’dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü 07 YC 518 plakalı kamyonetiyle, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Araç sürücüsüne; ön plakanın kapalı olması, ışık donanımının uygun olmaması, jant ve lastik çaplarının uygun olmaması gibi çeşitli kural ihlali içeren maddelerden dolayı 13 bin TL cezai işlem uygulandı ve kamyoneti, trafikten men etti. Kamyonet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.