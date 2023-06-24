Aydın’da meydana gelen trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan kamyonetin içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza Güzelköy mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 09 AJJ 579 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı E.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.