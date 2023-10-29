Niğde-Adana otoyolunda kamyonet ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Niğde istikametinden Adana istikametine seyreden Şeyhmuz O.’nun (29) kullandığı 33 N 4483 plakalı biber yüklü kamyonet; Kavuklu mevkiinde aynı yöne seyreden 35 BDM 032 plakalı ticari araçla çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çarpmanın etkisi ile ters dönen kamyonetin sürücüsü Şeyhmuz O.’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.