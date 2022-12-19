Uşak’ta kent merkezinden Ciğerdede köyü istikametine seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 64 KB 869 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen G.E. idaresindeki 64 BC 642 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrasında etraftaki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılırken jandarma ekiplericne olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kaza sonucunda hafif yaralanan iki araç sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.