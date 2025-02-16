Antalya’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi ile Osman Gazi Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin O. idaresindeki 07 BPY 938 plakalı kamyonet Osman Gazi Caddesi kesişimine geldiğinde Hasan Buğra B.’nin kullandığı 07 BKK 943 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin araç içerisinden çıkardığı sürücü Hasan Buğra B. ve babası Turan B. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.