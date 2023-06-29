Afyonkarahisar’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.C.T (19) yönetimindeki 06 ET 0073 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen R.A (26) idaresindeki 03 ER 245 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile B.B., isimli şahıs yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan H.C.T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.