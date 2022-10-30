Denizli’nin Çivril ilçesinde kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu araçta sıkışan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu araçta sıkışan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza; Çivril ilçesine bağlı Haydan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; K.K.’nin kullandığı 20 LD 385 plakalı otomobil ile Ö.C. hakimiyetindeki 20 LN 296 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpışı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri yaralı olan sürücülerle beraber otomobilde yolcu konumundaki M.K. ve sıkışan Nezik Kalyon’u ağır yaralı olarak Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araçlar incelemenin ardından yoldan kaldırılırken, hastaneye kaldırılan Nezik Kalyon’dan kötü haber geldi. Kalyon doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.