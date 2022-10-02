Malatya’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

Malatya’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

Kaza, Hekimhan-Arguvan karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Muhammet Ç. yönetimindeki 44 FZ 582 plakalı kamyonet ile Eray K. idaresindeki 44 AR 232 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Elif K., Zeynep Ç. ve Zekine Takmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Hekimhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Zekine Takmaz hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.