Alınan bilgilere göre kaza, Van-Gürpınar karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 55 AAK 421 plakalı kamyonetle 65 FD 590 plakalı minibüs bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen kamyonetteki 2 yaralı, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Prof. Dr. Necati Cemaloğlu: “Aileler ve öğretmenler baş model niteliğindedir”

Prof. Dr. Necati Cemaloğlu: “Aileler ve öğretmenler baş model niteliğindedir”

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