Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, İnegöl ilçesi Metal Sanayi 24. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Abdullah İ. (57) yönetimindeki 16 P 7852 plakalı kamyonet, 28. Sokak’tan çıkan sürücü Sefa D. (21) idaresindeki 16 ARB 749 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucunda 2 sürücü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Metal Sanayi’de hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

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