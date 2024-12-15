Adıyaman’da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eren A. idaresindeki 02 AEA 230 plakalı motosiklet ile Mustafa Z. idaresindeki 02 AEZ 311 plakalı kamyonet Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi’nde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Eren A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Eren A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.