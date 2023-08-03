Sinop’ta motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı.
Sinop-Erfelek yolunda geçen hafta kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 37 yaşındaki Mustafa Türkoğlu, Samsun’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
26 Temmuz Çarşamba günü Sinop-Erfelek karayolu Hasandere mevkisinde meydana gelen kazada, Mustafa Türkoğlu idaresindeki 57 AAY 920 plakalı motosiklet, E.Ö. yönetimindeki 57 AAG 229 plakalı kamyonetle çarpışmış, motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı.