Eskişehir’de bir kamyonetin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, aracından elinde telefonuyla indi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir-Konya karayolu Çifteler İlçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarındaki fabrikaya girmek için manevra yapan 80 LL 789 plakalı kamyona, 26 ZC 197 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonların hızlı olmaması büyük bir facianın önüne geçerken, 26 ZC 197 plakalı kamyonun sürücüsü şoför kabininde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, elinde telefonuyla kamyonetten indi. Ciddi bir yarası bulunmayan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.