Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ailesinin mevsimlik işçi olarak çalıştığı fasulye tarlasında toprağın üzerinde uyurken kamyonetin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Esmanur’un cenazesi uçakla memleketi Şanlıurfa’ya gönderildi. İnegöl’deki ailesi ve yakınları, İnegöl Belediyesine ait minibüsle Şanlıurfa’ya gittiler.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çeltikçi Mahallesi’nde bulunan bir fasulye tarlasında meydana geldi. Hasat için Şanlıurfa’dan İnegöl’e gelen mevsimlik işçiler, fasulye hasadı yapmaya başladı. Ailesi tarlada çalışırken 4 yaşındaki Esmanur Solmuş ise bir kenarda uyuyakaldı. Bu sırada tarla sahibi Akif A. (45), yönetimindeki 16 F 3252 plakalı kamyonetle girdiği tarlada uyuyan çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti. Yerde hareketsiz yatan Esmanur’u gören ailesi, tarla sahibi tarafından yine aynı kamyonetle İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen çocuk kurtarılamadı.

Uçakla gönderildi

Aileye teslim edilen cenaze, Kaymakamlık tarafından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan havalanan uçakla memleketi Şanlıurfa’ya gönderildi. Ailesi ise İnegöl Belediyesine ait minibüsle Şanlıurfa’ya gönderildiler.

Adliyeye sevk edildi

Kamyonetin sürücüsünün sorgusu sürüyor. Akif A.’nın ifadesinde, "Geri manevra yaparken bir şeyin üzerinden geçtiğimi fark ettim. Araçtan inip baktığımda otluk alan içinde yatan çocuğu gördüm, aracımla acil servise getirdim. Olay fark etmeden oldu. Böyle olsun istemezdim, çok üzgünüm" dediği öğrenildi.