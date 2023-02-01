TEM Otoyolu Bolu geçişinde durdurulan kamyonette narkotik köpeği "Paco" tarafından yapılan aramada, aracın kasasındaki gizli bölmelere saklanmış halde 39 kilo 456 gram skunk ele geçirildi.

TEM Otoyolu Bolu geçişinde durdurulan kamyonette narkotik köpeği "Paco" tarafından yapılan aramada, aracın kasasındaki gizli bölmelere saklanmış halde 39 kilo 456 gram skunk ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair elde edilen istihbarat üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerin fiziki ve teknik takibi sonucunda, şüpheli kamyonet TEM Otoyolu’nda durduruldu. Kamyonette narkotik köpeği Paco’nun yardımıyla yapılan aramada, aracın kasasındaki gizli bölmelere saklanmış halde 39 kilo 456 gram skunk ve 143 gram esrar ele geçirildi. Kamyonetin sürücüsü H.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.H., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.