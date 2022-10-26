Konya’nın Hüyük ilçesinde kamyonetin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya’nın Hüyük ilçesinde kamyonetin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Görünmez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (42) yönetimindeki 34 DSY 220 plakalı kamyonet Konya yönüne seyir halinde iken, Görünmez Mahallesi yolu üzerinde önünde seyir halinde olan Turan Avcı (49) yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosikleti ile birlikte yolun dışına savrulan Avcı ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Avcı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında kamyonet sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.