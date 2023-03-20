Denizli’de okula gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan lise öğrencisi, kamyonetin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Oya Ender Abalıoğlu Anadolu Lisesi’nde son sınıf olan 18 yaşındaki Ezgi Eliuz, okula gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada seyir halinde olan kamyonetin çarptığı lise öğrencisi, metrelerce fırlayarak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ezgi Eliuz’u hastaneye kaldırdı. Lise öğrencisi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu sürücü gözaltına alındı. Lise öğrencisinin acı haberi alan arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.