Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde dün akşam meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Şemsi Koçer’e H.K. idaresindeki 38 ABT 086 plakalı kamyonet çarptı. Kazada talihsiz kadın ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonet polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaldırıldı.

Ağır yaralanan Koçer; kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şemsi Koçer’in öğle namazına müteakip Pınarbaşı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.