Edinilen bilgiye göre, olay ilçenin Bılık Köyü Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Gece geç saatlerde yoldan karşıya geçmeye çalışan ayıya kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan ayı öldü. Sabah mahalleli yol kenarında yatan ayıyı fark edince durumu yetkililere haber verdi. Belediyeden gelen araç ile ölü ayı alındı.

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