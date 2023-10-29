ANTALYA (İHA) – Manavgat ilçesinde kamyonetin aynasına çarparak yola fırlayan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen otomobilin altında yaklaşık 50 metre sürüklendi. Üçüncü bir aracın karışmasıyla meydana gelen zincirleme kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza; Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Sinan Kiyatmaz’ın kullandığı 07 BJV 316 plakalı motosikletin, Gültepe kavşağına geldiği sırada yolun sağından sol tarafta bulunan kavşağa dönmesiyle meydana geldi. Aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Reşit H.’nin kullandığı 07 BBL 559 plakalı kapalı kasa kamyonetin aynasına çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Motosiklet sürücüsü daha sonra aynı istikamette gitmekte olan Hasan E.’nin kullandığı 34 CBE 695 plakalı otomobilin altında kalarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Bu sırada Hasan E.‘nin yanında seyir halinde olan Faruk A.’nın kullandığı 06 FR 7161 plakalı otomobile çarpması sonucunda da 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sinan Kiyatmaz, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Side’de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Trafik polisi: “Kavşağa yaklaşırken hızınızı düşürün”

Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli trafik polisi, araç sürücülerinin kaza anını anlatmalarının ardından araç sürücülerine nasihatte bulundu. Kendilerine yeşil ışık yanmış olsa bile araçların hızını azaltması gerektiğini belirten trafik polisi, “Şu an kazaya karışan araçların tamamı 90 ve 110 hızla gittiğini söylüyor. Kavşağa gelince ışığın renginin ne olduğuna bakılmaksızın araçlar hızlarını yol kenarındaki uyarı tabelalarında gösterildiği üzere önce 70, sonra 50, kavşağa girerken de 30’a düşürmelisiniz. Burada bana yeşil ışık yanıyor diye 90-100 ile girerseniz bugün yaşanan kazalar kaçınılmaz olur” diye konuştu.