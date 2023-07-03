Bursa’nın İznik ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İznik Topkapı Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Asya Taşkın’a (8) karşıdan gelen Ahmet K. (48) idaresindeki kamyonet çarptı. Kamyonetin altında kalan minik kız ağır yaralandı. Vatandaşların çabasıyla hastaneye kaldırılan Asiye Taşkın, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen minik kız kurtarılamadı, sürücü ise gözaltına alındı.