İhbar üzerine olay yerine Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi, Yenibedir Köyü D100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Lüleburgaz istikametinden Çorlu istikametine doğru seyir halindeki 19 yaşındaki Hamdi Arslan idaresinde bulunan 39 NC 350 plakalı otomobil, yolun sağ kısmında emniyet şeridinde park halinde bulunan 34 BGK 950 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü Hamdi Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

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