Kaza, Kestel ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 MA 8457 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Çevredeki vatandaşlar hemen sürücünün yardımına koşarak, şahsı araçtan çıkardı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet yan yattı. Sürücü ise çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

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